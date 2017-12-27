Жители сотых кварталов Улан-Удэ остались без света

Отключение электроэнергии произошло из-за аварии на подстанции



Накануне в 19:12 жители сотых кварталов Улан-Удэ остались без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за неисправности на подстанции «Медведчиково».



Без света остались потребители 105,110,111,112,125,126 кварталов. В 20:20 все потребители запитаны, кроме потребителей 105 квартала. В 21:15 запитаны оставшиеся потребители по нормальной схеме. Без электричества улан-удэнцы остались на два часа.

