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Иркутск проиграл Владивостоку в голосовании за столицу «Тотального диктанта»
Общество, 27.12.2017 10:14
Разрыв составил менее 300 голосов
Иркутск уступил Владивостоку в голосовании за столицу «Тотального диктанта-2018». Интернет-голосование завершилось 27 декабря. Иркутск набрал 25 689 голосов, Владивосток - 25 952.
На третьем месте со значительным отрывом оказался Красноярск, на четвёртом - Тюмень, на пятом - Таллин.
Окончательное решение о столице «Тотального диктанта» жюри объявит 27 января. Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции.
Справка:
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция для популяризации грамотности среди населения. Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 года. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, её участниками стали более 200 000 человек.
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