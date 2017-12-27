Иркутск проиграл Владивостоку в голосовании за столицу «Тотального диктанта»

Разрыв составил менее 300 голосов



Иркутск уступил Владивостоку в голосовании за столицу «Тотального диктанта-2018». Интернет-голосование завершилось 27 декабря. Иркутск набрал 25 689 голосов, Владивосток - 25 952.



На третьем месте со значительным отрывом оказался Красноярск, на четвёртом - Тюмень, на пятом - Таллин.



Окончательное решение о столице «Тотального диктанта» жюри объявит 27 января. Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля, чтобы прочитать диктант на главной площадке всемирной акции.



Справка:



«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция для популяризации грамотности среди населения. Первый «Тотальный диктант» состоялся 11 марта 2004 года. В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив 71 страну, её участниками стали более 200 000 человек.

