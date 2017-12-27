В Бурятии ветром сдуло новогоднюю ёлку (видео)



- В Кабанске на центральной площади упала ёлка, не достояла до Нового года. Сдуло ветром, видимо. Власти, давайте уже верните на место, - забили тревогу в соцсети.









Как рассказали «Байкал-Daily» в администрации сельского поселения, по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Также не были разрушены снежные фигуры, стоящие рядом.

- Ёлка живая, очень большая. Её установили качественно, но из-за ветра она сильно накренилась, - уточнила «Байкал-Daily» глава поселения Любовь Николаева.



По её словам, подобный инцидент произошёл впервые. И ёлку вернут на место и украсят уже сегодня вечером.

Как рассказали «Байкал-Daily» в администрации сельского поселения, по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Также не были разрушены снежные фигуры, стоящие рядом.

Накануне в Кабанском районе республики на главной площади Кабанска упала новогодняя ёлка. Лесная красавица не выдержала сильных порывов ветра.