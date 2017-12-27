Ушёл из жизни композитор Владимир Шаинский



Уроженец Киева, Шаинский учился сначала в Ташкентской, потом в Московской консерватории. Позже окончил композиторский факультет Бакинской консерватории.



Владимир Яковлевич работал у Леонида Утесова, возможно, именно в этом оркестре впитав эту джазовую легкость и непринуждённость, умение удивлять слушателей. В 1940-1950-е годы многие его композиции входили в репертуар известных эстрадных исполнителей, в 1960-е была работа аранжировщиком в различных эстрадных оркестрах.



Позже — сотрудничество с такими звездами советской эстрады, как Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Алла Пугачёва, и многими другими, сообщает РИА Новости.



Список произведений Шаинского огромен. Как любой профессиональный композитор, он был автором серьёзной симфонической и камерной музыки — квартетов, симфоний и даже опер.



Но уникальный талант Владимира Яковлевича в полной мере проявился, конечно, в другом — в умении писать шлягеры, песни, которые любили слушатели самых разных возрастов и, что называется, сословий. И в этом таланте соединились и моцартовская легкость и блистательность, и романтическая мелодичность, и танцевальность клезмера.



Он, кстати, и сам признавался, что черпает вдохновение в классических музыкальных произведениях. Говорил, что любит Бетховена, Моцарта и Чайковского. Или же вдохновлялся классическими живописными полотнами.



Надо сказать, что в его песнях и присутствовала классичность — в смысле образцовости.



Наверное, именно такой и должна быть детская популярная музыка: яркой, запоминающейся, профессионально написанной.



В своих песнях Владимир Яковлев учил детей человечности, искренности, простоте. В них не было ни капли лжи — именно поэтому они были и остаются столь любимы слушателями.





Его песни известны многим поколениям советских и российских детей: они звучат в детских мультфильмах, их передавали по радио и телевидению, их по сей день напевают родители своим чадам. Владимир Яковлевич умел удивительным образом найти путь к своим слушателям. Умел писать просто и задорно — так, что темы песен запоминались чуть ли не с первого раза. И так, что их всегда было легко спеть самим.