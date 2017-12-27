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Опыт в программе «Комфортная городская среда» Иркутска признан одним из лучших

Общество,  27.12.2017 09:13
А главу Иркутска избрали членом центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления

Опыт Иркутска в реализации программы «Комфортная городская среда» признали одним из лучших в стране. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Бердниов, который 25 декабря находился в Москве на Всероссийском совете местного самоуправления (ВСМС). Главу Иркутска избрали членом центрального совета ВСМС.

- На заседании cовета был рассмотрен вопрос реализации программы «Комфортная городская среда». В этом году в ней принимали участие 16 тысяч муниципалитетов из различных регионов. Опыт Иркутска признан одним из лучших. Пример благоустройства Иерусалимской лестницы представлен на съезде. Важно и здорово, что проект будет продлён, и это даст возможность продолжить развитие нашего города, - сообщил Дмитрий Бердников.

Всего в мероприятии приняли участие более 300 представителей муниципалитетов со всех регионов России. На съезде рассмотрели итоги исполнения поручений президента и обсудили планы работы на следующий год, сообщает ИА «Иркутск онлайн».


благоустройство
 
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