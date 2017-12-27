Школьники Бурятии сделали светоотражающие ёлочные игрушки









Далее школьники вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД вырезали из светоотражающей бумаги новогодние игрушки. Яркими поделками в виде звезд, снежинок и других новогодних символов дети украсили ёлочки в фойе дома творчества, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.

Далее школьники вместе с педагогами и сотрудниками ГИБДД вырезали из светоотражающей бумаги новогодние игрушки. Яркими поделками в виде звезд, снежинок и других новогодних символов дети украсили ёлочки в фойе дома творчества, сообщает Госавтоинспекция Бурятии.

В Бурятии воспитанники детско-юношеского дома творчества под руководством сотрудников ГИБДД сделали световозвращающие игрушки для новогодних ёлочек.Перед началом мастер-класса детям рассказали и необходимости ношения светоотражателей. Автоинспекторы рассказали школьникам о принципах действиях световозвращающих материалах и их способности делать заметным пешехода на дороге. Дети также узнали, как правильно разместить такие элементы на одежде, чтобы защитить себя и сделать путь в школу и домой безопасным.