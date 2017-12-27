Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Декабря

26 Декабря

Популярное

В Бурятии пополнена база данных документов на монгольской письменности

Общество,  27.12.2017 08:58
Пользователи могут увидеть общий перечень документов электронной базы и получить доступ к электронному образу документа

В 2017 году в рамках государственной программы республики «Сохранение и развитие бурятского языка в республике Бурятия» министерство культуры Бурятии в целях обеспечения доступа к архивным документам на монгольской письменности продолжило реализацию пилотного проекта по их выявлению, переводу и созданию электронной базы данных. 

В результате анализа фондов Государственного архива РБ, требующих ввода в научный оборот архивных документов на монгольской письменности, были выбраны 5 фондов: «Ацагатский дацан», «Тугну-Галтайский дацан», «Чесанский дацан», «Эгитуйский дацан», «Янгажинский дацан».

Пользователям предоставлена возможность увидеть, как общий перечень документов электронной базы, так и получить доступ к электронному образу документа. Электронный образ документа имеет вид совмещённого текста – электронный образ документа на монгольской письменности и текст перевода на современном бурятском языке. На сегодняшний день выявлено, отобрано и переведено с монгольской письменности 215 страниц документов 5 дацанов, сообщает пресс-служба Государственного архива Бурятии. 
архивы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ прилетела «сова из Хогвартса»
В Улан-Удэ прилетела «сова из Хогвартса»
Общество, 27.12.2017
Специалисты поясняют, что визит хищной птицы в город - явление необычное
В Бурятии ветром сдуло новогоднюю ёлку (видео)
В Бурятии ветром сдуло новогоднюю ёлку (видео)
Общество, 27.12.2017
Инцидент произошёл в Кабанске
Первые Снегурочки из Улан-Удэ бесплатно улетели в Москву
Первые Снегурочки из Улан-Удэ бесплатно улетели в Москву
Общество, 27.12.2017
Улан-удэнцы воспользовались специальной новогодней акцией авиакомпании «Победа»
Тункинская ЦРБ усилила профилактику из-за вспышки бешенства
Тункинская ЦРБ усилила профилактику из-за вспышки бешенства
Общество, 27.12.2017
В районе не зафиксированы случаи заболевания, но население просят в любом случае укуса обращаться в медучреждения
Уроженцу Улан-Удэ прочат большое будущее в «Барселоне»
Уроженцу Улан-Удэ прочат большое будущее в «Барселоне»
Общество, 27.12.2017
«Спорт День за Днём» рассказал о перспективных российских футболистах, пробивающихся в элиту футбола через общепризнанные клубные академии
Ушёл из жизни композитор Владимир Шаинский
Ушёл из жизни композитор Владимир Шаинский
Общество, 27.12.2017
Автор множества детских песен, музыки к мультику о Чебурашке и крокодиле Гене, композитор Владимир Шаинский скончался 26 декабря на 93-м году жизни
Опыт в программе «Комфортная городская среда» Иркутска признан одним из лучших
Общество, 27.12.2017
А главу Иркутска избрали членом центрального совета Всероссийского совета местного самоуправления
Школьники Бурятии сделали светоотражающие ёлочные игрушки
Школьники Бурятии сделали светоотражающие ёлочные игрушки
Общество, 27.12.2017
Таким образом, сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям о пользе ношения аксессуаров безопасности
В Бурятии пополнена база данных документов на монгольской письменности
Общество, 27.12.2017
Пользователи могут увидеть общий перечень документов электронной базы и получить доступ к электронному образу документа
111 улан-удэнцев неправильно перевозили детей
Общество, 27.12.2017
В городе подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автокресло детям»
Обманутые улан-удэнки вернутся домой из Челябинска
Обманутые улан-удэнки вернутся домой из Челябинска
Общество, 27.12.2017
Женщины, поверившие мошенникам и оставшиеся без денег, несколько дней жили на вокзале
В Улан-Удэ благоустроят бульвар Карла Маркса и сквер имени Пушкина
Общество, 27.12.2017
Также в 2018 году приведут в порядок 45 дворов

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^