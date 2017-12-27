В Бурятии пополнена база данных документов на монгольской письменности





В результате анализа фондов Государственного архива РБ, требующих ввода в научный оборот архивных документов на монгольской письменности, были выбраны 5 фондов: «Ацагатский дацан», «Тугну-Галтайский дацан», «Чесанский дацан», «Эгитуйский дацан», «Янгажинский дацан».



Пользователям предоставлена возможность увидеть, как общий перечень документов электронной базы, так и получить доступ к электронному образу документа. Электронный образ документа имеет вид совмещённого текста – электронный образ документа на монгольской письменности и текст перевода на современном бурятском языке. На сегодняшний день выявлено, отобрано и переведено с монгольской письменности 215 страниц документов 5 дацанов, сообщает пресс-служба Государственного архива Бурятии.



В 2017 году в рамках государственной программы республики «Сохранение и развитие бурятского языка в республике Бурятия» министерство культуры Бурятии в целях обеспечения доступа к архивным документам на монгольской письменности продолжило реализацию пилотного проекта по их выявлению, переводу и созданию электронной базы данных.