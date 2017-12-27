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В Улан-Удэ благоустроят бульвар Карла Маркса и сквер имени Пушкина
Общество, 27.12.2017 08:34
Также в 2018 году приведут в порядок 45 дворов
В 2017 году город Улан-Удэ в числе других городов России принял участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Всего за прошедший год в рамках данного проекта было благоустроено 74 дворовых территории и одна общественная (парк имени Жанаева).
На 2018 год запланировано благоустройство 45 дворов и 2 общественных территорий – это бульвар Карла Маркса и сквер имени Пушкина.
Отметим, 21 декабря распахнул свои двери обновленный парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза имени Жанаева. Там установили ёлку, катушки и фигуры сказочных персонажей. Это место очень любят жители города. В среднем в месяц в парке бывают порядка 5000 человек.
Парк культуры и отдыха имени Героя Советского Союза Дармы Жанаевича Жанаева является участником федерального приоритетного проекта формирования современной городской среды и в рамках этого проекта, как общественная территория, является участником общероссийского фестиваля «Выходи гулять!». Новогодние гулянья, Масленица, празднование Сагаалгана и другие спортивные и культурные мероприятия в Улан-Удэ, районах республики пройдут в парках, скверах, обустроенных в 2017 году, сообщает управление о информационной политике Улан-Удэ.
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