В Иркутске наградили учителей победивших в конкурсе «Мой мир»

Участие принимало 120 человек



46 учителей стали победителями городского конкурса изобразительного творчества педагогов «Мой мир». Всего в конкурсе приняли участие 120 человек. В Доме учителя прошла торжественная церемония награждения, а также праздничный предновогодний концерт.



Награждая победителей благодарственными письмами и подарками, начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин отметил, что каждая, представленная на конкурс картина уникальна. Жюри было очень сложно определить лучшие картины.



- Каждый раз меня поражает эта неиссякаемая, позитивная, творческая энергия наших учителей, которой они заряжают своих учеников и нас, - подчеркнул глава департамента.



В этом году также в Доме учителя прошла выставка прикладного творчества педагогов «Мелодия души». Как сообщил Александр Костин, данные выставки будут проводиться ежегодно, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.





