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Солист Бурятской филармонии участвует в гастрольном туре знаменитого дирижёра

Общество,  27.12.2017 08:14
Владимира Ткаченко пригласил в гастрольный тур прославленный дирижёр Теодор Курентзис

Владимир Ткаченко принимает участие в туре по России в составе оркестра «MusicAeterna» под руководством дирижёра Теодора Курентзиса. Маэстро приглашает альтиста из Бурятии уже не первый раз. Как известно, Курентзис приглашает в проекты только лучших музыкантов страны.

- Первый концерт тура прошёл в Перми 20 декабря. Также оркестр выступил в Тюмени, Новосибирске, и завтра концерт состоится в Красноярске. Завершатся гастроли концертами в Санкт-Петербурге и Москве. Оркестр под управлением Теодора Курентзиса в ходе концертов исполнит Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, - сообщили организаторы.

Напомним, симфония Шостаковича № 7 «Ленинградская» создана композитором в 1941 году и является главным симфоническим произведением, посвященным Отечественной войне. Этот шедевр советского периода представляет из себя гениальное симфоническое полотно, благодаря чему оно стало широко известно во всем мире, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Справка: 

Теодор Курентзис - один из самых неординарных и харизматичных дирижёров современности. Ученик легендарного Ильи Мусина, по окончании Санкт-Петербургской консерватории он устремился в самое сердце России — Новосибирск, где, занимая пост главного дирижера местного театра оперы и балета, создал два уникальных коллектива — оркестр MusicAeterna и хор MusicAeterna.

Его выдающуюся работу отметили и европейские эксперты: в 2016 году Курентзис назван «Дирижером года», по мнению 50 самых авторитетных музыкальных критиков. 
культура филармония
 
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