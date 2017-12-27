В Бурятии станет чуточку теплее

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 27 декабря в республике днём местами пройдёт небольшой снег



Ветер восточный 3-8, местами до 11-16 м/с, позёмка.



Температура днём -19, -24, местами -9, -15, по северным, центральным районам местами -29, -34.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура -19, -21.

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