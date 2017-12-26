В Бурятии появился первый спецавтомобиль для перевозки больных осужденных

Первый специальный автомобиль для транспортировки больных осужденных, подозреваемых и обвиняемых, появился в отделе конвоирования УФСИН по Бурятии



Специальный автомобиль на базе Газели для транспортировки осужденных, которым требуется срочная госпитализация, оборудован специальной системой видеонаблюдения, которая включает в себя стационарную видеокамеру.



Изображение изолированного отсека выводится на монитор, расположенный в кабине автомобиля, где находиться водитель и начальник караула, они могут контролировать обстановку в автомобиле. Сотрудники, конвоирующие пациента, могут оказать необходимую медицинскую помощь во время следования по маршруту.



Наличие таких медицинских машин позволит быстро организовать этапирование экстренных больных из исправительных учреждений или следственного изолятора в республиканскую соматическую больницу, расположенной в ИК-2 и медицинские учреждения республики, сообщает пресс-служба УФСИН.

