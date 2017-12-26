Полицейские Бурятии соорудили снежный городок для детей

Главным героем снежного городка стал полицейский снеговик



Сотрудники ОМВД России по Заиграевскому району в рамках новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» соорудили снежный городок для детей в одном из дворов посёлка Заиграево.



В строительстве снежного городка с удовольствием приняли участие и сами ребята. Более того, они пригласили своих друзей с других площадок. Отметим, что главным героем снежного городка стал полицейский снеговик, которого слепили сотрудники вместе с детьми.



Планируется, что зимняя игровая площадка будет расширяться и пополняться новыми сказочными персонажами, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

