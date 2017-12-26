«Новогодний подарок» устроили для 400 детей в Бурятии

24 декабря в Бурятском театре оперы и балета состоялось праздничное мероприятие в рамках программы «Новогодний подарок» Бурятского Детского фонда



400 воспитанников школ-интернатов, детей из малообеспеченных, неполных и опекунских семей побывали на балете-сказке «В поисках синей птицы» на музыку Павла Турсунова, а также получили сладкие новогодние подарки от партнеров Детского Фонда.



- Для юных подопечных Детского Фонда сказка несёт особый смысл, поскольку балет поставлен по пьесе М.Метерлинка, рассказывающей о странствиях детей в поисках волшебной птицы, живущей в мире ускользающей красоты, поймав которую, можно сделать всех счастливыми. В преддверии Нового года каждый ребёнок живёт в ожидании чуда и в этот день сказка для сотен детей ожила, - сообщают в Бурятском отделении Российского детского фонда.



Ранее присутствовавший на премьерном показе композитор Павел Турсунов высоко оценил постановку: «Могу с очевидностью сказать, что таких блистательных новых балетных спектаклей, которые на одном дыхании смотрели и взрослые, и дети, нет в музыкальных российских театрах и в московских в частности».



Контактный телефон БО Российского Детского Фонда: 8 (3012) 44-07-57, 297-967.

