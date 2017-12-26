Миллиардным пассажиром электричек в России стала сибирячка

Общество, Фото: Красноярская железная дорога

Сегодня в Красноярске поздравили обладателя миллиардного проездного документа в пригородный поезд холдинга «РЖД» в 2017 году



Счастливый билет приобрела жительница Красноярского края Татьяна Гарощук в кассе железнодорожного вокзала станции Красноярск в 11:45. Татьяна живет в Емельяновском районе и трудится санитаркой в больнице. Уже много лет она пользуется электричкой Красноярск – Зеледеево для поездок на работу и с работы.



- В 2017 году электропоездами перевезено более 6 млн жителей региона. И в первую очередь, мы видим увеличение числа пассажиров в Красноярске, где успешно развивается проект «Городская электричка». Возможно, именно поэтому обладателем миллиардного билета в электропоезд холдинга РЖД в 2017 году стала жительница Красноярского края, – рассказал заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Лев Ткачев.



Миллиард пассажиров в пригородном сообщении стал рекордом для холдинга «РЖД» за последние 8 лет, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

