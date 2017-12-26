В Иркутской области запустят единую систему соцобеспечения

Жители смогут в электронном виде получить данные о мерах поддержки



С 1 января 2018 года в Иркутской области начнёт работать Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов по итогам парламентских слушаний в комитете по социальной политике Совета Федерации.



Председатель комитета СФ Валерий Рязанский подчеркнул, что использование современных компьютерных и телекоммуникационных средств для обработки, хранения и распространения социальной информации позволит повысить её качество, точность, объективность и оперативность. Потребность в такой систематизации нормативных актов назрела уже давно, и один из путей реализации этой задачи – кодификация. В ряде регионов уже приняты социальные кодексы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



– Единая государственная информационная система социального обеспечения позволит исключить дублирование предоставления мер социальной поддержки, оптимизировать процесс их администрирования и учёта льготных категорий граждан, более точно планировать расходы бюджета на выполнение социальных обязательств, а также позволит гражданам иметь полную и достоверную информацию обо всех мерах социальной поддержки, право на которые они имеют, – подчеркнул Владимир Родионов.