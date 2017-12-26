51% россиян уклоняется от армии из-за страха «дедовщины»

Впрочем, за 5 лет уровень доверия жителей к армии вырос



За пять лет заметно выросла доля опрошенных (с 52% до 68%), которые хотели бы, чтобы в армии служил кто-то из их родственников, это показывает исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Основным мотивом уклонения некоторых молодых людей от службы в Вооруженных Силах половина участников всероссийского опроса (51%) называет боязнь дедовщины, ещё 40% - страх попасть в горячую точку.



Уровень одобрения деятельности российской армии стал близок к 90%. Две трети россиян (64%) отмечают улучшение общей ситуации в армии в последние несколько лет, 84% также полагают, что за последние 2-3 года повысилась боеспособность. Основной фактор – модернизация техники и вооружения (36%). Об ухудшении говорят лишь 4% граждан. Бытовые условия рядового состава Вооруженных Сил 64% граждан оценивают положительно, 8% - отрицательно.



За пять лет уровень одобрения деятельности российской армии вырос с 52% до 88%. Третий год подряд россияне отмечают войну в Сирии и в т.ч. успехи российской армии как одно из главных мировых событий года (в 2017 году – 38%). В октябре уже 78% граждан говорят, что российским ВКС удалось добиться в Сирии поставленных целей. Поддержали дальнейшую войну против терроризма в Сирии 54% опрошенных.



Две трети россиян (68%) считают, что существует военная угроза России со стороны других стран. При этом 93% уверены, что армия способна защитить Россию от подобных угроз (4 года назад так говорили только 66%).



Опрос проведён при участии 1200 человек из представителей целевых групп в рамках НИР «Доверие Вооружённым Силам РФ» (офицеры Вооруженных Сил РФ; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву; военнослужащие, проходящие военную службу по контракту; члены семей военнослужащих; молодые люди допризывного возраста (16-18 лет).

