Турнир по мини-футболу «Кубок горсовета» пройдёт в Улан-Удэ

Состоятся соревнования в новогодние каникулы



С 4 по 8 января 2018 года в МУП КСК состоится XII открытый турнир по мини-футболу «Кубок горсовета».



Соревновании проводятся в Улан-Удэ с 2008 года по инициативе депутатов Горсовета и уже стали визитной карточкой города. В турнире участвуют сильнейшие команды из городов Сибири, Монголии и Китая.



По традиции кубок победителям вручает мэр Улан-Удэ Александр Голков.



В этом году в напряжённой борьбе обладателями кубка стала МФК «Улан-Удэ Сити» (Улан-Уд). Второе место заняла команда «ИрАэро» (Иркутск), третье место – у команды «КПРФ-д» (Москва), сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

