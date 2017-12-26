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В Улан-Удэ незрячий музыкант просит о помощи

В Улан-Удэ незрячий музыкант просит о помощи
Общество,  26.12.2017 17:07 Фото:АТВ
19 лет назад улан-удэнец потерял зрение, но не пал духом и стал музыкантом

Незрячему музыканту в Улан-Удэ требуется финансовая помощь для покупки необходимого оборудования, сообщает АТВ.

Играть на гитаре Алексея Асхадулина научили родной дядя и старший брат, которым он безмерно благодарен и по сей день. Молодой человек признаётся, как рад, что музыка всегда идёт по жизни с ним.

- В ученические годы был конкурс к Белому месяцу сочинить стих. И я сочинил стих «Бурятия наш край родной». И получается, у меня были как бы задатки, - рассказывает Алексей Асхадулин.

19 лет назад в результате несчастного случая Алексей безвозвратно потерял зрение. Однако духом он не пал. Вскоре в одном из центров реабилитации для слепых, молодой человек встретил удивительную девушку, а ныне свою супругу – Марину.

- Собственно, после этой встречи у меня появился такой порыв писать свои собственные песни. Первые я, конечно же, посвятил ей, - рассказывает улан-удэнец.

Уже 15 лет незрячий музыкант участвует в различных музыкальных конкурсах, исполняя свои авторские песни. В 2008 году молодой человек выступил на городском фестивале с уже многим полюбившимся шлягером «Вальс о Байкале», где стал лауреатом первой степени в номинации «Автор».

- Я родился в семье, где любят музыку. И с раннего детства помню, как родители включали магнитофон или телевизор, и я внимательно слушал эти песни. Ну и также дед мой ранее играл на гитаре. И, наверное, во мне это тоже заложено все изначально, - говорит музыкант.

Несмотря на тяжёлые жизненные обстоятельства, Алексей не отчаивается и занимается творчеством. Для полноценной работы ему не хватает только музыкального оборудования для записи собственных песен и вспомогательной голосовой программы «Сонар» для незрячих людей. Однако у талантливого исполнителя нет возможности приобрести это самому. На все требуется 250 000 рублей.

- Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям, оказать поддержку и внести свой посильный вклад в дальнейшее развитие моего творчества. Спасибо, - обратился к жителям Бурятии Алексей Асхадулин.

Помочь сбыться заветной мечте музыканта можно, перечислив деньги на его счет. Реквизиты указаны по ссылке - http://www.baikal-atv.ru/news/1/323165/?sphrase_id=41144



благотворительность музыканты
 
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