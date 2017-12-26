Исполнительница из Бурятии спела на «Шансон ТВ» (видео)



Ролик, где Татьяна Штырёва исполняет знаменитую песню «Синева» ансамбля «Голубые береты», показали на канале «Шансон ТВ» в передаче «О чём поёт страна». Программа вышла в эфир в середине декабря. Отметим, что передача также доступна в интернете на YouTube. В клипе же, где поёт артистка из Бурятии, показаны также фотографии будней бойцов воздушно-десантных войск.



- Я в шоке! Мой кавер на песню «Синева» группы «Голубые береты» попал в эфир «Шансон ТВ». Спасибо знакомой из Чехии. Она сделала видеоряд к клипу и поспособствовала выходу в эфир. На 31 минуте 31 секунде можно посмотреть, - делится радостной новостью со своими подписчиками певица.







Под этим постом артистки в социальной сети жители Бурятии начали писать восторженные комментарии:



«Супер! Очень рада за вас!»



«Танечка, ты - умочка! Поздравляю! Так держать!»



«Горячие наши аплодисменты!»



Также певица сообщает, что скоро прибудет в Бурятию.



- Ура! 4 января лечу в Улан-Удэ! Увидеть родных и близких! Погощу, стану бабушкой и обратно в Москву-матушку, - пишет она.



Напомним, певица Татьяна Штырёва покинула Бурятию этой осенью – артистка переехала в столицу России. Как рассказала тогда «Байкал-Daily» Татьяна Штырёва, в первую очередь, на переезд она решилась из-за дочери, которая с живёт там с 15-ти лет.



- Из Бурятии уезжать не хотелось. Всегда скучаю и очень люблю свою малую Родину, и, когда раньше уезжала, то уже через месяц рвалась домой. Сейчас же настал такой момент, что захотелось крутых перемен в жизни, – рассказала Татьяна.



Ещё одной из причин отъезда стал распад дуэта с Романом Поповым – он уехал работать в Корею.



Справка:



«Шансон ТВ» - музыкальный, информационно-развлекательный телевизионный канал для тех, кто любит шансон. Круглосуточно в их эфире исполняются все традиционные песенные жанры: бардовская песня, городской романс, народная песня, русский джаз, песни из любимых кинофильмов, русская и советская эстрада. А также французский, итальянский и немецкий шансон.



«Шансон ТВ» доступен со спутников абонентам НТВ-Плюс, Триколор ТВ, «Hot Bird», «Ямал-200»; по кабельным сетям (в Москве - сеть АКАДО) и в интернете - shanson.tv и др.

