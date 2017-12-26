|
26 Декабря
10:38
25 Декабря
Популярное
|
Дети из Бурятии выступят в Кремле с Детским хором России
Общество, 26.12.2017 16:49
Сейчас идёт подготовка к концерту
Становятся традицией предновогодние выступления Детского хора России в Кремле. В этом году концерт «Зимняя сказка» состоится в рамках заседания Государственного совета при президенте России 27 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.
Для участия в мероприятии группа детей из Бурятии прибыла в Москву, как и другие региональные группы хора, 21 декабря. И сразу же плотным графиком с 22 по 26 декабря пройдут репетиции.
В группу Детского хора России от Бурятии вошли учащиеся школ искусств Улан-Удэ: ДШИ № 1 имени Линховоина, ДШИ № 3, ДШИ № 4, ДШИ им. Б. Ямпилова при Колледже искусств имени Чайковского. Руководитель группы – преподаватель колледжа, руководитель детского хора ДШИ при колледже Жигжитова Туяна.
В программе концерта «Зимняя сказка» прозвучат произведения Пахмутовой, Ханка. Крылатова, Чичкова, Усачева, Баснера, Полячека, Александрова, Островского и других. Возвращение участников хора в регионы запланировано на 28 декабря.
Детский хор России – это творческий коллектив, который представляет все регионы страны и является своего рода символом единства России. В составе хора - более 500 детей из 78 регионов России и 70 детей из Москвы (представители Хорового училища имени Свешникова, Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», музыкальных школ столицы), сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Главным героем снежного городка стал полицейский снеговик
Первый специальный автомобиль для транспортировки больных осужденных, подозреваемых и обвиняемых, появился в отделе конвоирования УФСИН по Бурятии
Ведущие российские эксперты в сфере детской онкологии обсудили вопросы лечения нейроонкологии у детей, прочитали лекции, поделились своим опытом, разобрали сложные клинические случаи
Основное празднование Нового года состоится 31 декабря на Площади Советов, где пройдёт шоу у главной городской ёлки и одним из самых ярких номеров станет «Собачий фристайл» с собаками кинологического центра «Регион 03»
24 декабря в Бурятском театре оперы и балета состоялось праздничное мероприятие в рамках программы «Новогодний подарок» Бурятского Детского фонда
Иркутский центр СПИД выпустил новый ироничный социальный ролик о распространении ВИЧ-инфекции
Жители смогут в электронном виде получить данные о мерах поддержки
Впрочем, за 5 лет уровень доверия жителей к армии вырос
Сегодня в Красноярске поздравили обладателя миллиардного проездного документа в пригородный поезд холдинга «РЖД» в 2017 году
Состоятся соревнования в новогодние каникулы
Елизавета Бильтрикова регулярно устраивает творческие вечера
19 лет назад улан-удэнец потерял зрение, но не пал духом и стал музыкантом
Версию известной песни «Синева», которую исполнила Татьяна Штырёва, можно было услышать в передаче «О чём поёт страна»
Сейчас идёт подготовка к концерту
Женщина 17 лет находится на инвалидности, однако в администрации поселения с неё требуют 15-летний стаж работы
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...