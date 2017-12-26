Дети из Бурятии выступят в Кремле с Детским хором России

Сейчас идёт подготовка к концерту



Становятся традицией предновогодние выступления Детского хора России в Кремле. В этом году концерт «Зимняя сказка» состоится в рамках заседания Государственного совета при президенте России 27 декабря в Государственном Кремлёвском дворце.



Для участия в мероприятии группа детей из Бурятии прибыла в Москву, как и другие региональные группы хора, 21 декабря. И сразу же плотным графиком с 22 по 26 декабря пройдут репетиции.



В группу Детского хора России от Бурятии вошли учащиеся школ искусств Улан-Удэ: ДШИ № 1 имени Линховоина, ДШИ № 3, ДШИ № 4, ДШИ им. Б. Ямпилова при Колледже искусств имени Чайковского. Руководитель группы – преподаватель колледжа, руководитель детского хора ДШИ при колледже Жигжитова Туяна.



В программе концерта «Зимняя сказка» прозвучат произведения Пахмутовой, Ханка. Крылатова, Чичкова, Усачева, Баснера, Полячека, Александрова, Островского и других. Возвращение участников хора в регионы запланировано на 28 декабря.



Детский хор России – это творческий коллектив, который представляет все регионы страны и является своего рода символом единства России. В составе хора - более 500 детей из 78 регионов России и 70 детей из Москвы (представители Хорового училища имени Свешникова, Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость», музыкальных школ столицы), сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

