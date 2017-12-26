В Бурятии прокурор помог инвалиду в восстановлении жилищных прав

Женщина 17 лет находится на инвалидности, однако в администрации поселения с неё требуют 15-летний стаж работы



Жительница Северо-Байкальского района обратилась в прокуратуру по жилищному вопросу. Женщина проживает в районе с 1980 года. В 1989 году ей установлена инвалидность 2 группы по общему заболеванию. В связи с невозможностью продолжении трудовой деятельности, она уволилась на пенсию по инвалидности. В 2007 году пенсионерка встала на учёт на получение государственного жилищного сертификата, среди лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по категории «инвалиды».



Однако в мае прошлого года администрация поселения сняла её с учёта из-за отсутствия требуемого 15-летнего трудового стажа.



При этом календарный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составил 8 лет 10 месяцев 22 дня. Период нахождения на пенсии по инвалидности составил 17 лет. Таким образом, общий стаж для определения права на получение жилищной субсидии составляет более 15 лет.



В связи с незаконно принятым решением о снятии с учёта Северобайкальский межрайонный прокурор обратился в суд для восстановления прав инвалида и постановки её на учёт. Решением Северобайкальского городского суда от 3 октября 2017 года в удовлетворении требований прокурора отказано.



Не согласившись с судебным постановлением, прокурор обжаловал его в вышестоящую инстанцию, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.



Верховный суд Республики Бурятия счёл доводы прокурора убедительными: незаконное решение суда отменено, исковые требования прокурора удовлетворены.

