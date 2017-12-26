Первенство по вольной борьбе завершилось в Бурятии

23 декабря в ФСК прошло первенство Бурятии по вольной борьбе среди юниоров 1998-2000 г.р.



В нём участвовали около 140 спортсменов в 10-ти весовых категориях.



Больше всех медалей завоевали борцы команды РСШОР. Воспитанники тренера Зоригто Менжикова: 57 кг — Денис Данжалов; 61 кг — Жаргал Доржиев; 65 кг — Зоригто Ульзутуев; 70 кг — Буянто Банзаракцаев; 74 кг — Буян Цыренов, завоевали золотые медали. Также ещё один воспитанник Алдар Мункуев взял серебро в весовой категории 57 кг и воспитанник тренера Дмитрия Балдаева Андрей Елбаскин завоевал золото в весе 92 кг.



В неофициальном зачёте команда РСШОР безоговорочно заняла 1 место, сообщает пресс-служба спортивной школы.



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