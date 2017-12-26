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Улан-удэнцев приглашают на выставку Национального музея
Общество, 26.12.2017 15:42
Экспозиция будет представлена до середины января
С 26 декабря в художественном музее имени Сампилова начнёт работу выставка «Новые поступления 2017», где будут представлены произведения изобразительного искусства, пополнившие фонды музея в результате конкурсного отбора.
7 июня стартовал конкурсный отбор художественных ценностей – произведений изобразительного искусства для пополнения фондов Национального музея. Конкурс состоял из двух этапов.
В результате первого этапа было принято 158 произведений живописи, графики и скульптуры 26 авторов. По итогам заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии (ЭФЗК) с приглашением представителей министерства культуры РБ и Союза художников Бурятии во второй этап конкурса прошли 90 произведений 18 авторов. В ходе второго этапа конкурсного отбора были рассмотрены оригинальные произведения и на рассмотрение экспертной комиссии рекомендовано 79 работ 16 авторов.
Экспертная комиссия отобрала на закуп в фонды Национального музея следующие работы бурятских художников: Шенхоров Чингиз, заслуженный художник России, Академик Российской Академии Художеств- серия иллюстраций к бурятскому эпосу "Абай Гэсэр Богдо Хаан" (55 графических листов). 1993-1994. Бумага, акварель, гуашь, тушь, перо; Дугарова Александра - Лики прошлого. Степные легенды. 2015. Холст, масло; Улзытуева Наталья - Дом 23 на улице Коммунистическая. 2015. Холст, масло.
Также в этот список вошли Лабок Лев заслуженный художник России - Обелиск основателям Удинского острога. 2016. Холст, масло; Тайсаев Баир народный художник Бурятии - Легенда о синем быке – Ихирит и Булагат. 2014. Холст, масло; Богомазов Василий - Лестница в небо. Из серии «Мой город Улан-Удэ». 2012. Бумага, акварель; Дугаров Даши-Нима народный художник России, член-корреспондент Российской Академии Художеств - Эскизы и рисунки к картине «Дочери Бурятии», находящейся в фондах НМРБ; Гатапов Валерий - Композиция «Гунны» из двух предметов. 2016. Бронза, дерево, литье.
Выставка продлится до 17 января 2018 года, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
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