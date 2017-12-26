В Иркутской области за выезд на лёд привлекли 25 водителей

Общество, Фото: МЧС Иркутской области

Перекрыто 166 мест выезда автотранспорта и установлено 654 знака



Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам подведены итоги акции «Безопасный лёд», проходившей в регионе с 18 по 24 декабря. Для исключения рисков, связанных с выходом и выездом граждан на лёд в несанкционированных местах, и выявления иных нарушений, на водных объектах Иркутской области работали 476 патрульных межведомственных мобильных групп численностью более 1,5 тысяч человек.



За неделю было перекрыто 166 мест возможного выезда автотранспорта на лёд, установлено 654 запрещающих знаков. В отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ, сотрудниками администраций муниципальных образований составлено 25 протоколов. Также органами местного самоуправления в потенциально опасных местах и в местах массового выхода людей на лёд в период проведения акции выставлялось 59 временных спасательных постов.



Информация о мерах безопасности в зимний период была доведена до 14 тысяч жителей и гостей региона – патрульными группами проводились инструктажи на туристических базах, расположенных в непосредственной близости от водных объектов, подворовые обходы, открытые уроки в общеобразовательных учреждениях.



За время проведения акции происшествий не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.