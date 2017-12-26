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В Улан-Удэ открылась ретро-выставка «Новогодний калейдоскоп»
Общество, 26.12.2017 15:06
На экспозиции можно совершить «путешествие» по странам, узнать новогодние традиции разных народов мира
В преддверии праздников в Национальной библиотеке прошёл конкурс «Здравствуй, Новый год!» среди отделов на лучшее оформление и творческую презентацию.
- Для того чтобы создать праздничную атмосферу в библиотечной обстановке, все отделы показали себя с творческой стороны. В кабинетах зажглись «камины», окна превратились в зимние коллажи из снежинок и главного героя года – собаки, в отделах появились разнообразные новогодние елочки, - рассказывают организаторы конкурса.
Сотрудники же отдела редких и ценных книг представили не совсем традиционную лесную красавицу. Она была собрана из новогодних открыток 60-90-х годов прошлого века. Тематика их весьма разнообразна: зимний пейзаж и лесные птички-зверушки, Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, а также сюжеты любимых мультфильмов, фольклорные мотивы и зимние забавы.
- Несмотря на то, что представленным на выставке открыткам уже много лет, они до сих пор хранят сердечное тепло, радуют глаз и пробуждают приятные воспоминания, - продолжают они.
Кроме того, здесь отдельно выделен уголок экспозиции «Новогодний калейдоскоп», где по открыткам можно совершить «путешествие» по странам, узнать новогодние традиции разных народов мира. Также в отделе сделали и импровизированный кабинет для чтения среди старинных книг.
Библиотека предлагает всем читателям окунуться в прошлое и посетить ретро-выставку. Работать она будет каждый день с 09.00-18.00, в субботу - с 09.00 до 17.00, кроме пятницы и воскресенья, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.
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