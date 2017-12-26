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Хирурги «пугают» жителей Бурятии последствиями алкоголизма (18+)
Общество, 26.12.2017 15:00 Фото:
БСМП представило шокирующее фото удалённой почки, поражённой метастазами
Бурятские медики предупреждают об умеренном употреблении спиртных напитков в новогодние праздники. В качестве примера последствий от чрезмерного употребления алкоголя пресс-секретарь БСМП Дора Хамаганова опубликовала на странице в Facebook удалённую больную почку.
- Никто не знает, как излечить запущенный рак. Даже у относительно молодых и относительно здоровых людей...Но многие знают его предпосылки. И легкомыслие-авось, пронесет. Элементарное нежелание следить за собой, - пишет Хамаганова.
Причинами рака становится наследственность, экологические факторы, стрессы, а также злоупотребление алкоголем и курение.
Недавно бурятские хирурги спасли жизнь пациентке - они удалили у неё поражённую раковыми клетками почку.
- Надеюсь, что эти кадры удалённой почки с гигантскими метастазами и опухоли мочеточника, грозящей перейти в рак мочевого пузыря, остановят вас, когда возьмете в руки рюмку с горячительным или очередную сигарету... – говорится в описании фото.
Медики просят не запускать своё здоровье и регулярно следить за ним. Необходимо регулярно необходимо посещать врачей для обследований.
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