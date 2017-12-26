В России выбрали главное слово 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал главное слово 2017 года



На первом месте оказалось слово «реновация», на втором – «биткоин». Ну, а замыкает тройку малознакомое старшему поколению россиян слово «хайп». Да и не все молодые знаю, что оно означает.



С английского существительное «hype» буквально переводится как «навязчивая реклама, шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает «раскрутить, раздуть».



Термин «биткоин» также заимствован из английского языка. Он образован из двух слов: bit (минимальная единица компьютерной памяти) и coin (монета). Биткоины - это виртуальные электронные денежные средства.



Что касается победителя рейтинга, то тут все более менее понятно. Реновация - это процесс, призванный улучшить структуру чего-либо. С латинского данное слово переводится как «ремонт», «обновление», «возобновление».



Отметим, что в топ-10 популярных слов 2017 года попали также слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство». Добавим, что в экспертный совет вошли известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы, сообщает Российская газета.

