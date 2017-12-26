В Улан-Удэ закроют переезд в Силикатном

Здесь будут вестись ремонтные работы



В ночь с 27 на 28 декабря (с 22:00 до 6:00 местного времени) на железнодорожном переезде в посёлке Силикатный в Улан-Удэ (5662 км южного направления) будут производиться неотложные ремонтные работы.



В связи с этим в указанное время переезд будет закрыт для проезда автотранспортных средств, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

