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Алиса Жамбалова из Бурятии поедет на престижную гонку «Тур де Ски»
Общество, 26.12.2017 14:24
25 декабря президиум федерации лыжных гонок России утвердил состав на «Тур де Ски»
В состав женской сборной России вошла и бурятская лыжница Алиса Жамбалова.
Также в сборную включены Юлия Белорукова, Мария Гущина, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.
Мужскую команду возглавит действующий чемпион «Тур де Ски» Сергей Устюгов.
«Тур де Ски» - престижная многодневная гонка, в этом году пройдёт с 30 декабря по 7 января в трёх странах- Швейцарии, Германии и Италии. Всего спортсмены будут состязаться в 7 гонках за 9 дней.
Алиса Жамбалова стабильно входит в основную сборную России. На чемпионате России-2017 она завоевала серебряную (скиатлон на 15 км) и бронзовую (марафон классическим стилем на 30 км) медали. В прошлом сезоне вошла в пятёрку лучших лыжниц на одном из этапов Кубка мира.
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