В Улан-Удэ появилась площадка для тренировок сноубордистов (видео)

Площадка расположена в парке Юбилейный



На прошлой неделе молодые люди, увлекающиеся катанием на сноуборде, сами построили небольшую площадку для тренировок начального уровня фристайла. Площадка расположена в парке Юбилейный.



- 5,5 метра бокса, которого все так давно ждали, небольшой кикер с 1.5-2 метра пролёта! В самом центре кварталов не нужно никуда ехать взял доску и go катать! – пишут организаторы в своей группе в социальной сети.







На видеокадрах молодые люди запечатлели основные моменты строительства. Как видно, стройка началась ещё задолго до зимы. В финале 50-секундного видео ребята демонстрируют уже готовые металлические конструкции.



По словам организаторов, территория хорошо освещается в вечернее время и это позволяет комфортно кататься. Стоит отметить, что подобных мест в столице Бурятии не так много. Чаще всего бурятские сноубордисты ездят кататься на Верхнюю Берёзовку и в микрорайон Аршан.

