Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)

Второй год подряд 22 декабря, в свой день рождения Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева проводит «Ночь в театре». В этом году участников вновь ожидало путешествие-квест, зрителей в фойе встречали гиды-путеводители – актёры театра в своих любимых образах. Здесь гостей делили на группы, и каждая отправлялась по своему маршруту.









Участники мероприятия смогли посетить мастер-класс гримеров-пастижеров, которые с помощью заслуженной артистки России Марины Ланиной продемонстрировали работу своего цеха и рассказали, как наносится театральный грим, почему артисткам не разрешают стричься и менять цвет волос и многое другое.Заслуженный артист России Дмитрий Панков и народный артист Бурятии Олег Петелин продемонстрировали навыки сценического фехтования, в художественно-декорационном цехе заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская, артист Артур Шувалов и заведующая музеем Лариса Золотухина провели викторину на знание истории и репертуара театра.В фойе второго этажа художник Кристина Войцеховская познакомила зрителей с фрагментами декораций, костюмами, макетами и эскизами недавних премьерных спектаклей: «Ричард III», «Лунное чудовище», «Конец героя», «Секрет планеты Тарий».В локации, посвящённой премьере «Ричард III», актёры Владимир Барташевич, Алена Байбородина, Анастасия Турушева и Станислав Немчинов показали, как умирает героиня спектакля Анна, многочисленное оружие банды Ричарда и даже предложили зрителям почувствовать себя в роли жертв кровавого короля.В этом году вновь прошло шоу монтировщиков – маленький спектакль светового оборудования и машинерии, когда сама сцена демонстрирует свои возможности. Посетители «Ночи в театре» смогли не только все это увидеть своими глазами, но и попробовать в действии: прокатиться на поворотном круге, опуститься на плунжерах под сцену, рассмотреть вблизи.Одной из самых запоминающихся локаций стал полюбившийся многим трактир «У Винокурова», который задействован в спектакле «Преступление и наказание». Здесь народная артистка России Нина Туманова и заслуженный артист Бурятии Леонид Иванов показали шуточную импровизацию на тему «поминок Мармеладова и старухи-процентщицы». И вновь прошел небольшой концерт популярной группы «Краbы», программу которого составили композиции из спектакля «Конец героя».В финальной части мероприятия худрук Русского драмтеатра Сергей Левицкий, заранее выбрав шесть актеров из числа зрителей, показал присутствующим, как проходит процесс репетиций и работа с артистами. На этот раз режиссер предложил 4-минутный «спектакль» «Ночные страсти по ирландскому «Чехову» – маленькую сцену из пьесы Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан», которую недавно поставил в Уссурийске. Когда время перевалило за полночь, зрители вышли в фойе и отметили день рождения театра за праздничным столом.– «Ночь в театре» – это не только масштабный проект, посвящённый нашему зрителю, но это и внутренняя консолидация сотрудников театра, это ежегодный экзамен всего коллектива на прочность. Этот экзамен второй год подряд мы выдерживаем. Важен этот проект и тем, что он разрушает привычную коммуникацию со зрителем, это настолько тесный контакт и обмен привычными ролями, что дает отдельному зрителю иной, новый для него опыт, а также возможность за короткий, но интенсивный «экскурс» узнать о театре массу информации, а главное, побывать в шкуре тех или иных сотрудников театра. Это то, что всех нас делает ближе и роднее. Это тот праздник, где все двери и сердца тружеников театра открыты, – подвёл итоги мероприятия Сергей Левицкий.