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Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)

Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)
Общество,  26.12.2017 10:32
Поклонники театрального искусства смогли погрузиться в тайны театра

Второй год подряд 22 декабря, в свой день рождения Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева проводит «Ночь в театре». В этом году участников вновь ожидало путешествие-квест, зрителей в фойе встречали гиды-путеводители – актёры театра в своих любимых образах. Здесь гостей делили на группы, и каждая отправлялась по своему маршруту.




Участники мероприятия смогли посетить мастер-класс гримеров-пастижеров, которые с помощью заслуженной артистки России Марины Ланиной продемонстрировали работу своего цеха и рассказали, как наносится театральный грим, почему артисткам не разрешают стричься и менять цвет волос и многое другое.

Заслуженный артист России Дмитрий Панков и народный артист Бурятии Олег Петелин продемонстрировали навыки сценического фехтования, в художественно-декорационном цехе заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская, артист Артур Шувалов и заведующая музеем Лариса Золотухина провели викторину на знание истории и репертуара театра.

В фойе второго этажа художник Кристина Войцеховская познакомила зрителей с фрагментами декораций, костюмами, макетами и эскизами недавних премьерных спектаклей: «Ричард III», «Лунное чудовище», «Конец героя», «Секрет планеты Тарий».

В локации, посвящённой премьере «Ричард III», актёры Владимир Барташевич, Алена Байбородина, Анастасия Турушева и Станислав Немчинов показали, как умирает героиня спектакля Анна, многочисленное оружие банды Ричарда и даже предложили зрителям почувствовать себя в роли жертв кровавого короля.

В этом году вновь прошло шоу монтировщиков – маленький спектакль светового оборудования и машинерии, когда сама сцена демонстрирует свои возможности. Посетители «Ночи в театре» смогли не только все это увидеть своими глазами, но и попробовать в действии: прокатиться на поворотном круге, опуститься на плунжерах под сцену, рассмотреть вблизи.

Одной из самых запоминающихся локаций стал полюбившийся многим трактир «У Винокурова», который задействован в спектакле «Преступление и наказание». Здесь народная артистка России Нина Туманова и заслуженный артист Бурятии Леонид Иванов показали шуточную импровизацию на тему «поминок Мармеладова и старухи-процентщицы». И вновь прошел небольшой концерт популярной группы «Краbы», программу которого составили композиции из спектакля «Конец героя».

В финальной части мероприятия худрук Русского драмтеатра Сергей Левицкий, заранее выбрав шесть актеров из числа зрителей, показал присутствующим, как проходит процесс репетиций и работа с артистами. На этот раз режиссер предложил 4-минутный «спектакль» «Ночные страсти по ирландскому «Чехову» – маленькую сцену из пьесы Мартина Макдонаха «Калека с острова Инишмаан», которую недавно поставил в Уссурийске. Когда время перевалило за полночь, зрители вышли в фойе и отметили день рождения театра за праздничным столом.

– «Ночь в театре» – это не только масштабный проект, посвящённый нашему зрителю, но это и внутренняя консолидация сотрудников театра, это ежегодный экзамен всего коллектива на прочность. Этот экзамен второй год подряд мы выдерживаем. Важен этот проект и тем, что он разрушает привычную коммуникацию со зрителем, это настолько тесный контакт и обмен привычными ролями, что дает отдельному зрителю иной, новый для него опыт, а также возможность за короткий, но интенсивный «экскурс» узнать о театре массу информации, а главное, побывать в шкуре тех или иных сотрудников театра. Это то, что всех нас делает ближе и роднее. Это тот праздник, где все двери и сердца тружеников театра открыты, – подвёл итоги мероприятия Сергей Левицкий.

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