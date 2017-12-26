«Следуй за мной» на авиазаводе Улан-Удэ: Сказочные персонажи посетили производство (фоторепортаж)



На улан-удэнском Авиационном заводе сделали проект «Следуй за мной». Его героями стали Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи 21 декабря обошли весь завод и, держась за руки, сфотографировались на фоне вертолётов, кабин летательных машин, в офисных зданиях, на территории завода и в производственных помещениях.



Они узнали, что такое производство, изучили чертежи и осмотрели готовую продукцию.



Фоторепортаж вызвал волну позитивных эмоций. Горожане с удовольствием сохраняют запись у себя на страницах и пишут восторженные отзывы.



«Как круто», «Здорово придумали», «Прикольно», отзываются улан-удэнцы.



Проект «Follow me» или «Следуй за мной», с каждым днём всё больше набирает обороты. Как сообщал «Байкал-Daily», создатель проекта, 35-летний фотограф Мурад Османн (Murad Osmann) сам приезжал на Байкал, чтобы сделать несколько кадров на фоне священного озера.



Также в прошлом году интернет «взорвала» собачья версия «Следуй за мной». Там хозяйка четвероногого друга снимала собачку на разных улицах города, на фоне летящих самолётов и общественного транспорта.



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