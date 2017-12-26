В Улан-Удэ с успехом прошла премьера инженерной сказки «Пиноккио» (фото)

Общество, Фото: Александра Данилова

Спектакль поставили в стиле стимпанк



23 декабря в Государственном русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева прошла премьера инженерной сказки Артёма Баскакова «Пиноккио». Режиссёр обратился к знаменитому произведению итальянского писателя Карло Коллоди и поставил его на сцене театра в стиле стимпанк, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.



В спектакле были задействованы необычные костюмы - трости, цилиндры, шестерёнки, различные механизмы, кожа и металл, они особенно привлекли внимание юных поклонников театрального искусства. Декорация представляет собой то дом Джеппето, то кукольный театр, то трактир, где Кот и Лиса обманули Пиноккио.



Сказка уже получила свои первые отзывы от улан-удэнцев.



- Нашему классу очень понравилась эта сказка! Мы много где были, но такого крутого представления не видели! Очень круто! Супер!



- Супер! Технологии и актёрское мастерство вышли на новый уровень. Клево! Очень понравилось!



- Спектакль Пиноккио очень крутой! Дети в восторге!



- Это было незабываемо! Пиноккио в этой постановке – очень современный. Актёры – молодцы. Графика – супер!



- Зрителей вместе с непослушным деревянным мальчишкой ждет невероятное приключение, множество удивительных смешных, веселых, фантастических, а иногда и страшных встреч и немало испытаний. Он попадёт в театр грозного Манджафоко, в страну Болванию и на Поле Чудес и даже побывает в животе гигантской рыбы. Но не стоит слишком бояться за Пиноккио. Что бы с ним ни происходило, ему на помощь приходит Сверчок, Черепаха и, конечно, добрая Фея. А в конце своих злоключений он получит настоящую награду и сможет порадоваться этому вместе со своими маленькими гостями, - сообщают организаторы.



