Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Декабря

25 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ с успехом прошла премьера инженерной сказки «Пиноккио» (фото)

Общество,  26.12.2017 10:19 Фото:Александра Данилова
Спектакль поставили в стиле стимпанк

23 декабря в Государственном русском драматическом театре им. Н.А.Бестужева прошла премьера инженерной сказки Артёма Баскакова «Пиноккио». Режиссёр обратился к знаменитому произведению итальянского писателя Карло Коллоди и поставил его на сцене театра в стиле стимпанк, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.

В спектакле были задействованы необычные костюмы - трости, цилиндры, шестерёнки, различные механизмы, кожа и металл, они особенно привлекли внимание юных поклонников театрального искусства. Декорация представляет собой то дом Джеппето, то кукольный театр, то трактир, где Кот и Лиса обманули Пиноккио.

Сказка уже получила свои первые отзывы от улан-удэнцев.

- Нашему классу очень понравилась эта сказка! Мы много где были, но такого крутого представления не видели! Очень круто! Супер!

- Супер! Технологии и актёрское мастерство вышли на новый уровень. Клево! Очень понравилось!

- Спектакль Пиноккио очень крутой! Дети в восторге!

- Это было незабываемо! Пиноккио в этой постановке – очень современный. Актёры – молодцы. Графика – супер!

- Зрителей вместе с непослушным деревянным мальчишкой ждет невероятное приключение, множество удивительных смешных, веселых, фантастических, а иногда и страшных встреч и немало испытаний. Он попадёт в театр грозного Манджафоко, в страну Болванию и на Поле Чудес и даже побывает в животе гигантской рыбы. Но не стоит слишком бояться за Пиноккио. Что бы с ним ни происходило, ему на помощь приходит Сверчок, Черепаха и, конечно, добрая Фея. А в конце своих злоключений он получит настоящую награду и сможет порадоваться этому вместе со своими маленькими гостями, - сообщают организаторы.

Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)
Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)
Общество, 26.12.2017
Поклонники театрального искусства смогли погрузиться в тайны театра
В Бурятии ушёл из жизни заслуженный тренер Валерий Сыдеев
В Бурятии ушёл из жизни заслуженный тренер Валерий Сыдеев
Общество, 26.12.2017
Сегодня ночью из-за продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни известный тренер по вольной борьбе  Валерий Сыдеев
Названы самые популярные телепрограммы 2017 года
Названы самые популярные телепрограммы 2017 года
Общество, 26.12.2017
Итоги ТВ-года: народ смотрел Путина, Галкина и шоу «Голос»
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы
Общество, 26.12.2017
Приём заявок до конца февраля следующего года
Пожарные Бурятии перешли на повышенный режим готовности
Пожарные Бурятии перешли на повышенный режим готовности
Общество, 26.12.2017
Это связано с новогодними праздниками
В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова
В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова
Общество, 26.12.2017
Стоимость работ составила 56 миллионов рублей
Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»
Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»
Общество, 26.12.2017
В издании рассказано об истории семьи Дамбаевых из Иволгинского района
У пенсионерки из Бурятии, съевшей 150 гвоздей и шурупов, подозревают шизофрению
У пенсионерки из Бурятии, съевшей 150 гвоздей и шурупов, подозревают шизофрению
Общество, 26.12.2017
Появилось видео, как из желудка жительницы Бурятии извлекают целый склад гвоздей, гаек и обрезков арматуры
Жители Бурятии смогут бесплатно слетать в Москву в костюме Деда Мороза
Жители Бурятии смогут бесплатно слетать в Москву в костюме Деда Мороза
Общество, 26.12.2017
Необычную акцию предлагает лоукостер «Победа»
В школе Бурятии выявлена антисанитария
Общество, 26.12.2017
Суд по требованию Роспотребнадзора обязал провести ремонт
В Бурятии к исправительным работам привлекли мать-алиментщицу
Общество, 26.12.2017
Женщина с мая не выплачивала алименты на содержание сына
Полицейский Дед Мороз и юные улан-удэнцы зажгли новогоднюю ёлку
Общество, 26.12.2017
Вместе с волонтёрами полицейские представили детям программу «Как Барбоскины Новый год спасли»

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^