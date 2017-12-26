|
26 Декабря
10:38
25 Декабря
Популярное
|
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы
Общество, 26.12.2017 09:43
Приём заявок до конца февраля следующего года
Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс социальной рекламы «Реклама будущего». Конкурс проводится впервые. Заявки принимаются до 28 февраля 2018 года.
В конкурсе «Реклама будущего» выберут лучшую социальную рекламу. Участие в конкурсе может принимать печатная реклама, аудио- и видеоматериалы, кампании информационной поддержки некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества, созданные с 2015 по 2018 годы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Для подачи заявки нужно пройти по ссылке: http://adfuture.ru/
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дед Мороз и Снегурочка побывали на Улан-Удэнском авиазаводе
Поклонники театрального искусства смогли погрузиться в тайны театра
Спектакль поставили в стиле стимпанк
Сегодня ночью из-за продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни известный тренер по вольной борьбе Валерий Сыдеев
Итоги ТВ-года: народ смотрел Путина, Галкина и шоу «Голос»
Приём заявок до конца февраля следующего года
Это связано с новогодними праздниками
Стоимость работ составила 56 миллионов рублей
В издании рассказано об истории семьи Дамбаевых из Иволгинского района
Появилось видео, как из желудка жительницы Бурятии извлекают целый склад гвоздей, гаек и обрезков арматуры
Необычную акцию предлагает лоукостер «Победа»
Преступники заключены под стражу
Суд по требованию Роспотребнадзора обязал провести ремонт
Женщина с мая не выплачивала алименты на содержание сына
Вместе с волонтёрами полицейские представили детям программу «Как Барбоскины Новый год спасли»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...