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Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы

Общество,  26.12.2017 09:43
Приём заявок до конца февраля следующего года

Стартовал приём заявок на всероссийский конкурс социальной рекламы «Реклама будущего». Конкурс проводится впервые. Заявки принимаются до 28 февраля 2018 года.

В конкурсе «Реклама будущего» выберут лучшую социальную рекламу. Участие в конкурсе может принимать печатная реклама, аудио- и видеоматериалы, кампании информационной поддержки некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества, созданные с 2015 по 2018 годы, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Для подачи заявки нужно пройти по ссылке: http://adfuture.ru/
 
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