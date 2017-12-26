Пожарные Бурятии перешли на повышенный режим готовности

Это связано с новогодними праздниками



С 25 декабря до 10 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС переведены в режим функционирования «повышенная готовность». Это сделано для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



- Вопросы обеспечения безопасности во время новогодних праздников являются наиболее актуальными в деятельности МЧС России в этот период, когда возрастает число пожаров. Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию, - уточняют в Главном управлении МЧС.



В настоящее время уточнены вопросы взаимодействия с другими службами и ведомствами, входящими в Единую государственную систему по предупреждению чрезвычайных ситуаций (РСЧС), при ликвидации последствий возможных ЧС в этот период. Кроме того, разработаны планы применения сил и средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

