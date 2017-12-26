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В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова

В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова
Общество,  26.12.2017 09:25 Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Стоимость работ составила 56 миллионов рублей

В Иркутске после реставрационных работ открылась усадьба Бревнова - памятник истории и культуры федерального значения. Как сообщила министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич, после двухлетнего перерыва, в здании вновь расположится «Иркутский Дом литераторов». Организация существует в области с 2010 года, в её состав входят около 70 человек.

В ходе реставрационных работ было проведено усиление фундаментов, перекрытий, внутренних стен и перегородок. Специалисты отреставрировали чердачное перекрытие, стропильную систему, деревянные стены второго этажа, выполнили работы по внутренним инженерным системам здания – отоплению, вентиляции, водопроводу, внутреннему электроснабжению и канализации.

В полном объёме проведена реставрация архитектурно-декоративной отделки. На фасадах здания восстановили маскароны в виде головы льва, фризы, лепные гирлянды по цветочным мотивам, сложные по рисунку элементы. На втором этаже воссоздана наружная деревянная галерея, которая была утрачена ещё в 20-е годы ХХ века, о её существовании было известно только по историческим фотографиям.

В каждом помещении – индивидуальный рисунок лепного декора, розеток, потолочной живописи. На втором этаже сохранились уникальные паркетные полы, которые содержат до пяти пород дерева в одном элементе.

Восстановление здания шло под постоянным контролем специалистов службы по охране объектов культурного значения. Стоимость реставрационных работ составила 56 млн руб. Общая площадь объекта - 570 кв.м, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Справка:

Усадьба Бревнова была построена в 1908-1910 гг. Здание богато декорировано как внутри, так и снаружи, в народе оно получило название «Дом со львами».

реставрация
 
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