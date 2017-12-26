|
26 Декабря
10:38
25 Декабря
Популярное
|
Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»
Общество, 26.12.2017 09:19
В издании рассказано об истории семьи Дамбаевых из Иволгинского района
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по итогам всероссийского конкурса «Семья года» издал почётную книгу «Семья года, Россия, 2017 год». В неё вошли истории семей-победителей конкурса, описывающие их традиции и семейные ценности, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
Вошла в эту книгу и история семьи Дамбаевых Будажапа и Сэсэгмы из Иволгинского района Бурятия. Как сообщал «Байкал-Daily», Дамбаевы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».
Будажап и Сэсэгма Дамбаевы в браке уже 33 года, у них три дочери и пять внуков. Родом супруги из Закаменского района, а сейчас живут в Иволгинске. Глава семьи Будажап Андреевич более 20 лет руководит фермерским хозяйством. Семья Дамбаевых уникальна тем, что мужская половина семьи продолжает династию животноводов по отцовской линии. Их общий трудовой стаж составляет 140 лет. А женская половина - династию учителей по материнской линии, общий педагогический стаж - 133 года.
Также по итогам конкурса всем семьям, принявшим участие в федеральном этапе конкурсе, будут вручены свидетельства об участии, подготовленные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году республику на федеральном этапе конкурса также представляли семья Васильевых из Заиграевского района, Гармаевых из Курумканского района и две семьи из Железнодорожного района Улан-Удэ.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дед Мороз и Снегурочка побывали на Улан-Удэнском авиазаводе
Поклонники театрального искусства смогли погрузиться в тайны театра
Спектакль поставили в стиле стимпанк
Сегодня ночью из-за продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни известный тренер по вольной борьбе Валерий Сыдеев
Итоги ТВ-года: народ смотрел Путина, Галкина и шоу «Голос»
Приём заявок до конца февраля следующего года
Это связано с новогодними праздниками
Стоимость работ составила 56 миллионов рублей
В издании рассказано об истории семьи Дамбаевых из Иволгинского района
Появилось видео, как из желудка жительницы Бурятии извлекают целый склад гвоздей, гаек и обрезков арматуры
Необычную акцию предлагает лоукостер «Победа»
Преступники заключены под стражу
Суд по требованию Роспотребнадзора обязал провести ремонт
Женщина с мая не выплачивала алименты на содержание сына
Вместе с волонтёрами полицейские представили детям программу «Как Барбоскины Новый год спасли»
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...