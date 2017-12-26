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Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»

Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»
Общество,  26.12.2017 09:19
В издании рассказано об истории семьи Дамбаевых из Иволгинского района

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по итогам всероссийского конкурса «Семья года» издал почётную книгу «Семья года, Россия, 2017 год». В неё вошли истории семей-победителей конкурса, описывающие их традиции и семейные ценности, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Вошла в эту книгу и история семьи Дамбаевых Будажапа и Сэсэгмы из Иволгинского района Бурятия. Как сообщал «Байкал-Daily», Дамбаевы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций».

Будажап и Сэсэгма Дамбаевы в браке уже 33 года, у них три дочери и пять внуков. Родом супруги из Закаменского района, а сейчас живут в Иволгинске. Глава семьи Будажап Андреевич более 20 лет руководит фермерским хозяйством. Семья Дамбаевых уникальна тем, что мужская половина семьи продолжает династию животноводов по отцовской линии. Их общий трудовой стаж составляет 140 лет. А женская половина - династию учителей по материнской линии, общий педагогический стаж - 133 года.

Также по итогам конкурса всем семьям, принявшим участие в федеральном этапе конкурсе, будут вручены свидетельства об участии, подготовленные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году республику на федеральном этапе конкурса также представляли семья Васильевых из Заиграевского района, Гармаевых из Курумканского района и две семьи из Железнодорожного района Улан-Удэ.
семьи
 
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