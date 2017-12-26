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У пенсионерки из Бурятии, съевшей 150 гвоздей и шурупов, подозревают шизофрению
Общество, 26.12.2017 09:07
Появилось видео, как из желудка жительницы Бурятии извлекают целый склад гвоздей, гаек и обрезков арматуры
Как сообщал «Байкал-Daily», врачи Республиканской клинической больницы им. Семашко извлекли из желудка 74-летней жительницы Иволгинского района более 150 гвоздей, шурупов, болтов и других металлических предметов.
Женщине, у которой долгое время держалась температура, назначили процедуру ФЭГДС. При проведении процедуры врач увидела огромное количество инородных тел. Была срочно проведена операция, во время которой хирурги извлекли длинные гвозди, крупные шурупы, болты, гайки, дверные шпингалеты, отрезки арматуры длиной до 15 см и даже серебряная цепочка 925 пробы. В итоге из желудка было извлечено 152 железных предмета.
Радио «Маяк» со ссылкой на Лайф уточняет, что врачи поставили женщине диагноз – анемия. Чтобы восстановить баланс железа в организме, она стала активно поглощать металл.
По данным СМИ, у пенсионерки подозревают шизофрению.
РКБ им. Семашко опубликовало видео той самой операции:
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