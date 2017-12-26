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Ангарский бизнесмен нанял подчинённого для убийства заёмщика
Общество, 26.12.2017 08:58
Преступники заключены под стражу
23 декабря Ангарским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двоих подозреваемых в совершении убийства предпринимателя.
Один из них, также являясь предпринимателем и испытывая материальные трудности, ранее одолжил у потерпевшего крупную сумму денег, которую должен был выплачивать с рассрочкой ежемесячно. Однако он решил избавить себя от уплаты долга, совершив убийство, исполнить которое он предложил своему подчинённому. 8 декабря тот выследил направлявшуюся в гараж жертву и выстрелил мужчине в спину. От огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.
Незамедлительно оперативными работками УМВД России и следователями СО по Ангарску СУ СКР по Иркутской области был установлен круг общения потерпевшего, выдвинуты и проверены все возможные версии преступления. Это позволило в кратчайшие сроки раскрыть преступление, установить и задержать лиц, виновных в совершении убийства. Действия обвиняемых будут квалифицированы как убийство, совершённое по найму, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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