Ангарский бизнесмен нанял подчинённого для убийства заёмщика

Преступники заключены под стражу



23 декабря Ангарским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двоих подозреваемых в совершении убийства предпринимателя.



Один из них, также являясь предпринимателем и испытывая материальные трудности, ранее одолжил у потерпевшего крупную сумму денег, которую должен был выплачивать с рассрочкой ежемесячно. Однако он решил избавить себя от уплаты долга, совершив убийство, исполнить которое он предложил своему подчинённому. 8 декабря тот выследил направлявшуюся в гараж жертву и выстрелил мужчине в спину. От огнестрельного ранения потерпевший скончался на месте.



Незамедлительно оперативными работками УМВД России и следователями СО по Ангарску СУ СКР по Иркутской области был установлен круг общения потерпевшего, выдвинуты и проверены все возможные версии преступления. Это позволило в кратчайшие сроки раскрыть преступление, установить и задержать лиц, виновных в совершении убийства. Действия обвиняемых будут квалифицированы как убийство, совершённое по найму, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



