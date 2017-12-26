В школе Бурятии выявлена антисанитария

Суд по требованию Роспотребнадзора обязал провести ремонт



Клюевская средняя общеобразовательная школане выполнила в полном объёме ранее выданное предписание об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Из 12 пунктов предписания остались невыполненными 8, касающиеся санитарно-технического состояния школы. Это послужило поводом для судебного разбирательства.



Как выяснилось, капитальный ремонт стен и потолков требуется в учебных кабинетах, гардероб и школьной столовой. Также необходимо провести ремонт пола в коридоре школы, в отдельных кабинетах – заменить остекление окон. В варочном, мясорыбном цехах пищеблока отсутствует горячее водоснабжение.



В судебном заседании ответчики – представители школы и районного управления образования администрации МО «Кабанский район» исковые требования признали добровольно. В связи с признанием иска и принятием его судом, исковые требования Управления удовлетворены судом в полном объёме. Устранить нарушения санитарного законодательства ответчики обязаны в срок до 1 сентября 2018 года. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Бурятии.

