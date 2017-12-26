Полицейский Дед Мороз и юные улан-удэнцы зажгли новогоднюю ёлку





Вместе с полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой ребята зажгли новогоднюю ёлку и закружились в праздничном хороводе. В завершении мероприятия ребята получили сладкие подарки, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.



В преддверии Нового года сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ и ВОО «Союз добровольцев России» по Бурятии поздравили детей, состоящих на профилактическом учёте. Более 60 ребят отгадывали загадки, танцевали, читали стихи и пели новогодние песни.