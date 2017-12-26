В Бурятии к исправительным работам привлекли мать-алиментщицу

В Еравнинском районе Бурятии сельчанку за неуплату алиментов. Судом установлено, что женщина в мае этого года была привлечена к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего сына. Однако, выплату алиментов без уважительных причин не производила.Приговором суда ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10 %. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Читайте также: