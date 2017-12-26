Две медорганизации Бурятии победили во всероссийском конкурсе

Призёрами стали Бурятская республиканская станция переливания крови и Городской центр медицинской профилактики Улан-Удэ









В номинации «Будь здоров!» победителем стала Бурятская республиканская станция переливания крови за работу «Сдай кровь — спаси жизнь!». Также одним из призёров, заняв третье место в номинации «Лучшая рекламная компания», стал Городской центр медицинской профилактики Бурятии за работу «Мы за здоровое сердце!»



В рамках торжественной церемонии названы и лауреаты в восьми основных и шести специальных номинациях конкурса. Лучшие работы отмечены памятными статуэтками «Импульс», которые символизируют социальную энергию, дающую новый толчок к созиданию и устойчивому развитию. Церемония награждения прошла в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Участие в мероприятии приняли члены жюри, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти, рекламное сообщество и СМИ.



В оргкомитет конкурса в 2017 году поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. Участие в конкурсе принимала социальная реклама и рекламные кампании, опубликованные и реализованные в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года.



Победители и призеры конкурса были выбраны авторитетным жюри, в состав которого вошли ведущие представители рекламной отрасли, руководители СМИ, представители государственных структур. Победитель в специальной номинации «Признание интернета» был определён пользовательским голосованием — в ноябре 2017 года любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), мог ознакомиться с присланными на конкурс образцами социальной рекламы и проголосовать за лучшие, по его мнению, работы.



«Гран-при» получило Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребёнке — заплати алименты».



I место и звание победителя в номинации «Лучшая видеореклама»получило Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своём ребёнке — заплати алименты».



II место и звание призёра получил Пенсионный фонд Российской Федерации за ролик «Пенсионный фонд из дома!»



III место и звание призёров разделили Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации за ролик «Чтобы не попасть в ДТП, дайте знать, что заметили друг друга» и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы за работу «#быть_человеком».



Победителем в специальной номинации «Трендсеттер года» стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за работу «Детский телефон доверия», в номинации «Наш характер» победил Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы за работу «#быть_человеком», в номинации «Признание интернета» стала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за работу «Потребитель имеет право», сообщает «РИА новости».



Справка



Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» выступает международная медиагруппа «Россия сегодня». Председателем жюри является генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.







Конкурс государственной социальной рекламы «Импульс», организатором которого выступает МИА «Россия сегодня», объявил победителей и призёров года. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации «Лучшая видеореклама» стало Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребёнке — заплати алименты».