Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Декабря

25 Декабря

Популярное

Две медорганизации Бурятии победили во всероссийском конкурсе

Общество,  26.12.2017 08:33
Призёрами стали Бурятская республиканская станция переливания крови и Городской центр медицинской профилактики Улан-Удэ 

Конкурс государственной социальной рекламы «Импульс», организатором которого выступает МИА «Россия сегодня», объявил победителей и призёров года. Обладателем Гран-при, а также первого места в номинации «Лучшая видеореклама» стало Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребёнке — заплати алименты».

В номинации «Будь здоров!» победителем стала Бурятская республиканская станция переливания крови за работу «Сдай кровь — спаси жизнь!». Также одним из призёров, заняв третье место в номинации «Лучшая рекламная компания», стал Городской центр медицинской профилактики Бурятии за работу «Мы за здоровое сердце!»

В рамках торжественной церемонии названы и лауреаты в восьми основных и шести специальных номинациях конкурса. Лучшие работы отмечены памятными статуэтками «Импульс», которые символизируют социальную энергию, дающую новый толчок к созиданию и устойчивому развитию. Церемония награждения прошла в международном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Участие в мероприятии приняли члены жюри, руководители и представители федеральных и региональных органов государственной власти, рекламное сообщество и СМИ.

В оргкомитет конкурса в 2017 году поступило более полутысячи заявок от представителей органов государственной власти всех федеральных округов РФ, а также стран СНГ. Участие в конкурсе принимала социальная реклама и рекламные кампании, опубликованные и реализованные в период с 1 октября 2016 года по 18 сентября 2017 года.

Победители и призеры конкурса были выбраны авторитетным жюри, в состав которого вошли ведущие представители рекламной отрасли, руководители СМИ, представители государственных структур. Победитель в специальной номинации «Признание интернета» был определён пользовательским голосованием — в ноябре 2017 года любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в социальных сетях (Facebook, ВКонтакте, Twitter), мог ознакомиться с присланными на конкурс образцами социальной рекламы и проголосовать за лучшие, по его мнению, работы.

«Гран-при» получило Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своем ребёнке — заплати алименты».

I место и звание победителя в номинации «Лучшая видеореклама»получило Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу «Вспомни о своём ребёнке — заплати алименты».

II место и звание призёра получил Пенсионный фонд Российской Федерации за ролик «Пенсионный фонд из дома!»

III место и звание призёров разделили Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации за ролик «Чтобы не попасть в ДТП, дайте знать, что заметили друг друга» и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы за работу «#быть_человеком».

Победителем в специальной номинации «Трендсеттер года» стал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации за работу «Детский телефон доверия», в номинации «Наш характер» победил Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы за работу «#быть_человеком», в номинации «Признание интернета» стала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за работу «Потребитель имеет право», сообщает «РИА новости».

Справка

Импульс — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень. Организатором ежегодного конкурса социальной рекламы среди органов государственной власти «Импульс» выступает международная медиагруппа «Россия сегодня». Председателем жюри является генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.


конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)
Улан-удэнцы провели «Ночь в театре» (видео)
Общество, 26.12.2017
Поклонники театрального искусства смогли погрузиться в тайны театра
В Бурятии ушёл из жизни заслуженный тренер Валерий Сыдеев
В Бурятии ушёл из жизни заслуженный тренер Валерий Сыдеев
Общество, 26.12.2017
Сегодня ночью из-за продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни известный тренер по вольной борьбе  Валерий Сыдеев
Названы самые популярные телепрограммы 2017 года
Названы самые популярные телепрограммы 2017 года
Общество, 26.12.2017
Итоги ТВ-года: народ смотрел Путина, Галкина и шоу «Голос»
Жителей Бурятии приглашают поучаствовать в конкурсе социальной рекламы
Общество, 26.12.2017
Приём заявок до конца февраля следующего года
Пожарные Бурятии перешли на повышенный режим готовности
Пожарные Бурятии перешли на повышенный режим готовности
Общество, 26.12.2017
Это связано с новогодними праздниками
В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова
В Иркутске после реставрации открылась усадьба Бревнова
Общество, 26.12.2017
Стоимость работ составила 56 миллионов рублей
Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»
Представители Бурятии попали в российскую книгу «Семья года»
Общество, 26.12.2017
В издании рассказано об истории семьи Дамбаевых из Иволгинского района
У пенсионерки из Бурятии, съевшей 150 гвоздей и шурупов, подозревают шизофрению
У пенсионерки из Бурятии, съевшей 150 гвоздей и шурупов, подозревают шизофрению
Общество, 26.12.2017
Появилось видео, как из желудка жительницы Бурятии извлекают целый склад гвоздей, гаек и обрезков арматуры
Жители Бурятии смогут бесплатно слетать в Москву в костюме Деда Мороза
Жители Бурятии смогут бесплатно слетать в Москву в костюме Деда Мороза
Общество, 26.12.2017
Необычную акцию предлагает лоукостер «Победа»
В школе Бурятии выявлена антисанитария
Общество, 26.12.2017
Суд по требованию Роспотребнадзора обязал провести ремонт
В Бурятии к исправительным работам привлекли мать-алиментщицу
Общество, 26.12.2017
Женщина с мая не выплачивала алименты на содержание сына
Полицейский Дед Мороз и юные улан-удэнцы зажгли новогоднюю ёлку
Общество, 26.12.2017
Вместе с волонтёрами полицейские представили детям программу «Как Барбоскины Новый год спасли»

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^