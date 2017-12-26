В Иркутске предлагают услуги Деда Мороза-альпиниста

Дед Мороз будет залезать в квартиры через окна



В Усть-Илимске горожанам предлагают услуги Деда Мороза-альпиниста, который заходит в квартиру через окно. В поздравлении для ребёнка также принимает участие Снегурочка и еще один сказочный персонаж, сообщили ИА «Иркутск онлайн» организаторы.



Такую услугу в городе предлагают впервые, идею позаимствовали у предпринимателей из более крупных городов, например, Красноярска. Как утверждает собеседник, там подобные поздравления стоят 13-15 тысяч, в Усть-Илимске пока цена равна 3,3 тысячи рублей. Хоть местные жители пока боятся заказывать Деда Мороза-альпиниста, спрос есть — время на 29 и 30 декабря практически раскуплено.





