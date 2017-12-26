В Бурятии резко похолодало

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 26 декабря в большинстве районов республики будет стоять морозная без осадков погода, местами по Прибайкалью слабый снег



Ветер восточный 2-7, местами 9-14 м/с.



Температура днём -22, -27, местами -12, -17, по северным районам местами -30, -35.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура -23, -25.