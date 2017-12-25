В Бурятии автобусные билеты в районы стали продавать через интернет

В Бурятии запущен сайт biletavto.ru, где можно не только узнать расписание пригородных и межрайонных рейсов, но и наличие мест, а также приобрести и забронировать билет



Система продажи проездных тестировалась полгода, отмечают в минтрансе республики. Сейчас к ней уже подключены основные автокассы и автостанции Улан-Удэ, районов Бурятии и даже других регионов России. И теперь приобрести электронный билет, оплатить его банковской картой либо через специальные терминалы, не составляет труда, сообщает ГТРК Бурятия.

