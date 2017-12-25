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Читинцы выражают бурное недовольство ледяными горками на центральной площади

Общество,  25.12.2017 18:54
Вместо привычных высоких ледяных красавиц в этом году гости площади Ленина видят маленькие, всего около 1,5 метров высотой, горочки

Кататься с таких могут только маленькие дети, а ведь раньше, говорят мамы малышей, отдыхать здесь можно было всей семьей.

– Конечно, хотелось бы ледяные. Они лучше. Эти похуже немного.
- А почему ледяные лучше, на ваш взгляд?
- Они больше, да, и детям интереснее».

- В этом году вообще ужасные горки. Они только для ребятишек. Те года было намного лучше. В те года радовались и взрослые, и дети.

Социальные сети пестрят постами от возмущенных читинцев. Вспоминают и горки 1989 года в форме голов дракона, и современные, которые еще в прошлом году радовали глаз. Люди негодуют – что помешало властям и этой зимой радовать горожан. Первый заместитель руководителя администрации Алексей Москаленко отвечает вполне ожидаемо – не хватает финансов, ведь одна только елка в этом году обошлась в 2 млн рублей. Да и безопаснее, на таких горках травм точно не будет. Правда, рассказать это на камеру чиновник отказался, сославшись на плохое самочувствие.

Что с горками будет в следующем году, пока неизвестно. Алексей Москаленко заверил, что власти Читы будут изыскивать новые возможности для финансирования, сообщает «Заб.ТВ».
елка
 
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