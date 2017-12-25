Спальный корпус для психоневрологического интерната откроется в Мухоршибирском районе

Новый спальный корпус на 50 мест для психоневрологического интерната будет сдан в эксплуатацию 28 декабря в селе Заган Мухоршибирского района



Стоимость объекта – более 55 миллионов рублей из республиканского бюджета и средств субсидии Пенсионного фонда России.



Объект построили в рекордно короткие сроки – всего за полгода. Стройка началась в июне и завершилась в декабре этого года. Спальный корпус нужен для того, чтобы увеличить вместимость интерната и создать более комфортные условия для пациентов, которые там живут.



Государственный заказчик строительства - ГКУ «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия». Спальный корпус построен в рамках государственной программы Бурятии «Социальная поддержка граждан на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года».



- Мы считаем, что объект удался, возведен быстро и с соблюдением всех технологий, - сказал Николай Рузавин, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.



На первом этаже здания общей площадью более тысячи квадратных метров находится женское, а на втором – мужское отделение. В новом корпусе расположены 4-х и 2-х местные спальни, раздевалка, комнаты отдыха, веранда, санузлы с умывальниками, а также помещения обслуживающего персонала.



На втором этаже также располагается кабинет лечебной физкультуры (ЛФК), комната свиданий, медицинский кабинет и кабинет реабилитации, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ.



