Работающих студентов могут освободить от страховых взносов

В октябре на учёте состояло 70,4 тысячи безработной молодёжи



Минтруд рассматривает возможность освобождения работающих студентов от страховых взносов, заявил глава Минтруда Максим Топилин, передаёт РИА Новости. Он указал, что данные меры помогут стимулировать молодёжную занятость.



- Любая льгота - это трансферт, расход федерального бюджета: если не платятся страховые взносы, надо компенсировать потери в правах. Будем над этим думать, - заявил министр.



В начале октября на регистрационном учёте в службе занятости состояло 70,4 тысячи безработных россиян в возрасте от 16 до 24 лет. Средняя продолжительность безработицы граждан в возрасте до 29 лет достигала 4,9 месяца.



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